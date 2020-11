Arera compie 25 anni, faro tutela consumatori e concorrenza

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - ARERA, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente compie 25 anni. E' stata istituita infatti il 14 novembre 1995 con l'approvazione della legge 481 che ha introdotto in Italia le Autorità indipendenti di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Un percorso iniziato nel 1992 quando il governo pose i primi tasselli dei nuovi mercati liberalizzati, con la privatizzazione delle grandi aziende di Stato. In questo contesto si ritenne necessaria la creazione di Authority indipendenti per vigilare sui nuovi assetti concorrenziali, capaci anche di costruirne le fondamenta. Dopo 25 anni ARERA, giunta alla quarta consiliatura, ha all'attivo "oltre 1.180 riunioni del Collegio e circa 11.260 atti approvati con il fine di garantire la tutela dei clienti finali e la promozione della concorrenza di importanti servizi di pubblica utilità, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sul territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori". (ANSA).