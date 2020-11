Arera 25 anni.Besseghini,sfida importante energia e ambiente

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "L'ampliamento delle competenze all'Autorità, in questi 25 anni, per regolare tutti i servizi pubblici che entrano direttamente nelle case dei cittadini, è il simbolo del progresso del Paese". Così il presidente dell'Arera, l'Autorità per l'energia e ambiente, Stefano Besseghini, commenta l'anniversario dell'istituzione del regolatore sottolineando "l'obiettivo di garantire i diritti dei consumatori e la stabilità dei sistemi industriali, nell'assicurare l'accesso all'energia, al gas, all'acqua e alla gestione dei rifiuti, in modo omogeneo in ogni area del territorio". Un compito che "rappresenta una sfida di grande attualità ancora oggi. Una sfida che assume maggiore importanza ora che l'Unione Europea ha posto un'attenzione mai vista all'ambiente e all'energia". (ANSA).