A.Mittal: Re David, Stato non entrerà in minoranza

(ANSA) - BARI, 13 NOV - "Nell'incontro di oggi con i Ministri Patuanelli, Gualtieri e Catalfo su ArcelorMittal è stato annunciato che lo Stato non entrerà in minoranza nella nuova compagine societaria che si sta definendo. L'ipotesi che si sta facendo strada è di un accordo di co-investimento con l'ingresso di Invitalia non solo come soggetto azionario ma di orientamento e gestione anche delle scelte industriali del gruppo. In questo senso crediamo debbano essere interpretate le affermazioni del Ministro Patuanelli che 'non siamo più in una fase interlocutoria'". Lo dichiara Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil. (ANSA).