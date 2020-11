Borsa: Milano -0,9%, pesano Pirelli e Leonardo, bene Poste

(ANSA) - MILANO, NOV 12 - Amplia di nuovo il calo Piazza Affari (Ftse Mib -0,95%), nonostante il ribasso dello spread a 120,4 punti. I conti diffusi nella vigilia a borsa chiusa frenano Pirelli (-6,03%), mentre Loenardo (-2,8%) segna il passo insieme al resto del settore aerospaziale in Europa. Segno meno anche per Saipem (-2%), tagliata ad 'underperform' dagli analisti di Jefferies, mentre appare più cauta Eni (-0,3%), con il greggio (Wti -0,07%) poco mosso sopra quota 41,4 dollari al barile. Effetto conti su Poste (+2,35%) e Recordati (+1,03%), insieme a Tod's (+8,86%) e Generali (-1,19%). Poco mossa Tim (-0,06%), in altalena nella vigilia dopo la trimestrale. Deboli i bancari Unicredit (-2,28%), Intesa (-1,87%) e Bper (-1,33%), più cauta Banco Bpm (-0,37%). (ANSA).