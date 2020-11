Borsa: Europa amplia flessione, future Wall Street negativi

(ANSA) - MILANO, NOV 12 - Le Borse europee si appesantiscono ulteriormente con la Bce che vede una perdita di slancio "superiore alle attese". Mentre i future su Wall Street sono negativi Ad alimentare l'incertezza, con i listini particolarmente volatili, è poi la crescita dei contagi per il Covid con possibili nuovi e più stringenti lockdown e i tempi sull'efficacia del vaccino tutti da chiarire.

L'indice d'area Stoxx 600 lascia sul terreno un punto percentuale con le vendite che zavoranno l'energia mentre il petrolio è in calo (wti 41 dollari al barile e greggio sopra i 43) ma anche i finanziari.

Tra le singole Piazze la peggiore è Parigi (-1,7%). A seguire Francoforte (-1,40% Milano (-1,3% con il Ftse Mib sotto i 21mila punti) e Londra (-0,95%) Sul Ftse Mib resta l'evidenza di Poste (+1,65%), pur rallentando. Di corsa Nexi (+2,25%) .

Entrambe dopo le trimestrali. Vendite su Pirelli (-6,4%) in scia ai conti e Leonardo (-4,52%) dopo il rally delle ultime sedute.

Lo spread tra btp e bund è vicino ai 122 punti base. Quanto ai cambi l'euro sfiora 1,18 dollari. (ANSA).