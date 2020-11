Terna: sale utile, aumentano investimenti terzo trimestre

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Nel corso dei primi nove mesi dell'anno, caratterizzati dall'emergenza sanitaria Covid-19, Terna ha registrato risultati economici in crescita: i ricavi, pari a 1.780,6 milioni di euro, hanno messo a segno un aumento di 115,1 milioni di euro (+6,9%) rispetto al corrispondente periodo del 2019, mentre l'utile netto di gruppo del periodo è stato pari a 569,1 milioni di euro, in crescita di 16,6 milioni di euro (+3,0%) rispetto ai 552,5 milioni di euro dei primi nove mesi del 2019.

La società ha inoltre reso noto che nel terzo trimestre Terna "ha accelerato ulteriormente il dispiegamento degli investimenti, che durante il periodo dal primo luglio al 30 settembre 2020 sono stati pari a oltre 321 milioni di euro, con un incremento del 17% rispetto al terzo trimestre del 2019, a beneficio del sistema elettrico e della ripresa del Paese".

"Nel terzo trimestre Terna ha registrato risultati molto solidi, con investimenti in forte crescita in tutte le aree del Paese, a conferma del proprio ruolo di regista della transizione energetica e di motore della crescita economica. In quest'ottica, il 19 novembre presenteremo il nostro nuovo Piano Industriale 2021-2025, con l'obiettivo di contribuire ulteriormente alla ripresa dell'Italia", ha dichiarato Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale.

