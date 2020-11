Leonardo, in fase finale collaudo C27J Next Generation

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Entra nelle fasi finali di collaudo il C-27J Next Generation, la nuova versione del consolidato C-27J Spartan. Il primo C-27J nella nuova configurazione sarà consegnato al cliente di lancio già nel 2021". Leonardo lo comunica evidenziando che così "le prestazioni e l'affidabilità del C-27J Spartan continuano a crescere rispondendo sempre meglio alle necessità dei propri clienti".

"L'ultima evoluzione del C-27J - commenta Marco Zoff, Capo della Divisione Velivoli di Leonardo - accresce ulteriormente l'efficacia dello Spartan portandolo a un livello ancora superiore. I suoi operatori beneficeranno di avionica di ultima generazione e di prestazioni ed efficienza ancora migliori. Lo Spartan rispecchia bene l'essenza stessa del concetto di sicurezza nazionale, dimostrandosi il miglior assetto per le operazioni delle forze di difesa e per il loro fondamentale contributo al supporto della popolazione e ai compiti di protezione civile".

Leonardo ricorda che "in un mondo colpito quest'anno non solo dalla pandemia legata al Covid-19 ma da molte altre emergenze, i media internazionali hanno ampiamente raccontato il sostegno efficace e sensa sosta che il C-27J ha portato alle comunità che ne hanno avuto bisogno". "I nostri clienti - evidenzia ancora Marco Zoff - lo considerano un elemento di inclusione sociale, essendo l'unico aereo in grado di raggiungere la popolazione nelle aree rurali più remote del paese". (ANSA).