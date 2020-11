Covid: crisi pesa su Pmi, una su 3 rilancia su sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - La crisi legata alla pandemia si è abbattuta sulle piccole e medie imprese italiane, che hanno subito una perdita "drastica" di fatturato nel 23% dei casi, ma ha trovato realtà pronte a rilanciare sulla sostenibilità.

Secondo la ricerca "PMI italiane e sostenibilità" del Forum per la Finanza Sostenibile in collaborazione con BVA Doxa, un'azienda del campione su tre ritiene che integrare la sostenibilità tra i criteri che guidano le scelte strategiche contribuirà a uscire più rapidamente dalla crisi attuale, il 29%.

Lo studio, presentato all'apertura della Settimana Sri, mostra, inoltre, che il 37% del campione prevede un aumento dell'attenzione sulle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG) nel contesto post-Covid.

A livello aziendale, oltre l'80% delle Pmi intervistate considera la sostenibilità un elemento importante nelle scelte strategiche e d'investimento, con benefici che riguardano soprattutto le strategie di marketing e di prodotto e la reputazione. Mentre possibili ostacoli sono visti nei costi più elevati (52% del campione) e nelle difficoltà burocratiche, per esempio per ottenere e mantenere le certificazioni (50%).

