Borsa: Milano torna al 5 marzo (+0,68%)

Piazza Affari ha chiuso la seduta in rialzo per il terzo giorno consecutivo sull'onda lunga dei progressi sul vaccino anti-Covid. Nel giorno in cui la presidente della Bce Christine Lagarde ha assicurato un "impegno totale a sostegno della popolazione europea" colpita dalla seconda ondata pandemica l'indice Ftse Mib, salito quasi a +1%, ha chiuso con un rialzo dello 0,68% a un soffio da quota 21mila punti, toccata l'ultima volta lo scorso 5 marzo, prima che scattasse il primo confinamento per Covid. In calo gli scambi per 2,75 miliardi di euro di controvalore, ben al di sotto dei livelli raggiunti nelle ultime due sedute.