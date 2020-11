(ANSA) - MILANO, NOV 11 - Piazza Affari apre in rialzo.

L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,51 per cento in linea con l'avvio positivo degli altri listini europei. Spicca Pirelli, andata incontro a un breve stop dopo aver guadagnato più del 5%.

