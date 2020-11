Borsa: Milano +0,33%, corre Tim, in altalena Pirelli

(ANSA) - MILANO, NOV 11 - Avvio di buon passo per Piazza Affari (Ftse Mbi +0,33%) in un clima ancora cautamente positivo sulla scia dei progressi per Pfizer sul vaccino che premia i titoli rimasti indietro in questi mesi di pandemia e di incognite, che peraltro permangono, sulla crescita dell'economia globale. E' il caso di Pirelli andata incontro, in attesa della trimestrale, a una sospensione per troppo rialzo e ora ferma con un prezzo teorico in calo del 3,4% mentre sono i risultati diffusi alla vigilia e le prospettive a spingere Tim (+2,81%) così come Mediolanum (+1,22%). Abbandonati invece i farmaceutici e i tecnologici con Diasorin (-1,63%) e Stm in coda al listino (-1,22%) Fuori dal paniere principale Mediaset (+4,64%) brinda alla trimestrale mentre Coima Re (+0,73%) accoglie senza strappi la vittoria di Coima Sgr nella gara per lo scalo di Porta Romana di Milano (ANSA).