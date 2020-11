Atlantia: tonfo in Borsa con arresto Castellucci e manager

(ANSA) - MILANO, NOV 11 - Atlantia cade in Borsa dove va in asta di volatilità con un calo osuperiore al 5% a seguito dell'arresto dell'ex amministratore delegato della controllata Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci.

Il titolo è rimasto invariato alla notizia delle misure cautelari eseguite su manager attuali ed ex vertici della società per poi scivolare quando si è saputo che gli arresti domiciliari è andato Castellucci, nell'ambito dell'indagine sui pannelli fonoassorbenti, parallela a quella del crollo del Ponte di Genova. Rientrata agli scambi dopo lo stop Atlantia è maglia nera sul listino principale di Piazza Affari dove mentre l'indice Ftse Mi bsegna un progresso dello 0,5% le azioni della holding cedono il 3,7% a 14,9 euro (ANSA).