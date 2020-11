A Coima, Covivio e Prada scalo di Porta Romana a Milano

(ANSA) - MILANO, NOV 11 - L'ex scalo ferroviario di Porta Romana a Milano passa di mano. La gara dlle Fs è stata aggiudicata dal 'Fondo Porta Romana', gestito da Coima (Catella) e partecipato da Covivio (Del Vecchio), Prada Holding e Coima Esg City Impact Fund, con un'offerta di 180 milioni di euro, valore di poco superiore alla media delle precedenti offerte non vincolanti.

L'area di Porta Romana, che occupa una superficie di circa 20 ettari, ospiterà il Villaggio Olimpico per i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con gli alloggi per gli atleti olimpici e paraolimpici. Al termine dei Giochi gli spazi verranno riconvertiti a social housing e student housing in chiave di sostenibilità ambientale a beneficio della collettività. (ANSA).