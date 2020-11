Fincantieri: fornirà 2800 cabine nave crociera a cinese SWS

(ANSA) - TRIESTE, 10 NOV - Marine Interiors, controllata di Fincantieri e società internazionale nella progettazione e realizzazione di aree pubbliche, aree catering e vetrate, fornirà 2.800 cabine per la realizzazione di una nave da crociera. Lo rende noto proprio Fincantieri precisando che Marine Interiors ha firmato un contratto con Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd (SWS) per la fornitura, nell'ambito della China International Import Export (CIIE) 2020, la più importante manifestazione fieristica cinese sull'importazione, che si chiude oggi a Shanghai. Le cabine verranno realizzate nell'impianto di Pordenone. Il Gruppo di Trieste sottolinea la "validità della vision di Fincantieri di presidiare e valorizzare la catena di fornitura". Marine Interiors invierà materiali e componenti in Cina, in linea con i principi del CIIE, dove saranno successivamente installati, con la supervisione di Fincantieri China. (ANSA).