Borsa:Europa in ordine sparso con future Wall Street incerti

(ANSA) - MILANO, NOV 10 - Le Borse europee a metà seduta sono in ordine sparso con i future su Wall Street incerti.

Francoforte (+0,01%) è zavorrata dal crollo dell'indice zew e Milano (-0,23%) paga la produzione industriale che, dopo quattro mesi di recupero, è tornata a scendere. Si muove, invece, di buon passo Londra (+1,54%) con la Camera dei Lord che ha respinto a larga maggioranza una delle parti più contestate della controversa legge sulla Brexit . E sale anche Parigi (+1,26%), nonostante il forte aumento della disoccupazione in Francia nel terzo trimestre 2020.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna oltre mezzo punti con l'evidenza di energia e finanziari. Corre in particolare l'indice dei bancari (+3,7%) A Piazza Affari è in evidenza Unicredit (+4,81%). Sale Mediaset (+5,78%) in attesa dei conti e tra stop & go Leonardo (+7,9%) resta la migliore. Ben comprata Atlantia (+5,6%) con lo sbarco negli Usa. Petrolio in rialzo con il wti a 40,6 dollari al barile e il greggio quasi a 43 dollari al barile. Spread a quota 125 punti. Euro a 1,18 sul dollaro.

(ANSA).