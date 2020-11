Borsa: Milano -0,14%, in evidenza Leonardo, Intesa e Unicredit

(ANSA) - MILANO, NOV 10 - Borsa di Milano volatile in avvio con il Ftse Mib che gira in negativo poi risale e infine torna in calo a -0,14% (20.714 punti ).

Vendite su Fineco (-1,5%) dopo la trimestrale e Ferrari (-2,7%) e Stm (-2,1%). Poco mossa Tim (+0,15%) in attesa dei conti . Ben comprate Mondadori (+1,43%) e Mediaset (+01,57%).

Tra i titoli in evidenza Leonardo (+3,84%) con il gruppo che in risposta a rumors, ha indicato di valutare la quotazione di Drs ma nulla è deciso. Bene poi Atlantia (+1,75%), Cnh (+1%) e tra le banche Intesa Sanpaolo (+2,04%) e Unicredit (+2,44%) mentre lo spread tra btp e bund è a 127 punti base . (ANSA).