Porti: ministero Trasporti, cerca intesa per D'Agostino

(ANSA) - TRIESTE, 09 NOV - Una intesa sul nome di Zeno D'Agostino. E' quella che chiede il ministero dei Trasporti alla Regione Fvg per la presidenza dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Orientale. In Regione è giunta questa mattina una lettera dalla ministra De Micheli in questo senso.

Oggi è scaduto il mandato di D'Agostino al vertice dello scalo triestino, dopo quattro anni dalla nomina con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l'8 novembre 2016.

