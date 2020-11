Le Borse celebrano con aperture in rialzo dopo la vittoria di Biden

Il rally dei mercati azionari, iniziato in Asia prosegue in Europa dove tutte le Borse aprono in rialzo. Londra festeggia la vittoria di Joe Biden alle presidenziali Usa guadagnando l'1,3%, Francoforte apre in progresso dell'1,87%, Parigi dell'1,53%, Milano dell'1,6 per cento.

I future sugli indici di Wall Street in forte rialzo, sullo S&P 500 salgono dell'1% continuando il rally della scorsa settimana, la migliore da aprile. I future sul Dow Jones avanzano dello 0,89%, il Nasdaq dell'1,23%.

La Borsa di Hong Kong vola in avvio di seduta: l'indice Hang Seng balza dell'1,73%, a 26.157,77 punti. In rialzo anche le Borse cinesi: l'indice Composite di Shanghai segna nelle prime battute un progresso dello 0,52%, a 3.329,43 punti, mentre quello di Shenzhen guadagna lo 0,55%, portandosi a quota 2.294,59. (ANSA).

La Borsa di Tokyo conclude la seduta vicino ai massimi in quasi 30 anni dopo la vittoria di Joe Biden alle presidenziali Usa, che segna il termine della fase di incertezza che ha caratterizzato gli indici azionari nei giorni scorsi, e sulle aspettative di un imminente accordo sul piano di stimolo per l'economia statunitense. Il Nikkei segna un rialzo del 2,13% a quota 24.839,84, aggiungendo oltre 500 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a 103,50, e poco sopra 123 sull'euro.

Apre in rialzo, senza strappi, la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib in avvio guadagna l'1,67% a quota 20.011 punti. Sul listino brillano i tecnologici con Stm che guadagna il 3,14 per cento.