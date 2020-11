Cambi: euro sfiora 1,19 dollari in avvio di giornata

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - L'euro sale sul dollaro questa mattina. Dopo la vittoria di Joe Biden alle elezioni Usa, la moneta unica europea sfiora 1,19 dollari ed è scambiata a 1,1898 in rialzo dello 0,2%. Rispetto allo yen l'euro è scambiato anche in questo caso in rialzo a 123,13. (ANSA).