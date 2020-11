Borsa: Tecma debutta su Aim, subito +25%

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Tecma Solutions debutta su Aim e subito vola in rialzo del 25% teorico (non riesce a fare prezzo). E' la quindicesima ammissione del 2020 che porta a 133 il numero delle società quotate sul segmento dedicato alle pmi.

In fase di collocamento Tecma ha raccolto 8,5 milioni e il flottante al momento dell'ammissione, precisa una nota, è del 29,2% con una capitalizzazione pari a circa 31,5 milioni.

"La quotazione in Borsa rappresenta un traguardo straordinario - commenta Pietro Adduci, ad di Tecma Solutions -.

Le nuove disponibilità finanziarie ci consentiranno di continuare ad investire in tecnologia e nello sviluppo del nostro business a livello nazionale e internazionale". (ANSA).