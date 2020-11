Borsa: Milano (+5%) conferma rally con Europa e Wall street

(ANSA) - MILANO, NOV 9 - Sempre in gran corsa le Borse europee dopo l'avvio di Wall street: Parigi e Madrid ora crescono dell'8%, con Milano (Ftse Mib +5,1%), Londra e Francoforte che salgono oltre i cinque punti percentuali.

L'annuncio da parte di Pfizer di un vaccino al Covid 19 efficace sul 90% dei casi in fase 3 ha galvanizzato i mercati, con acquisti sempre diffusi su tutti i settori, ma soprattutto l'automobilistico e quello legato al comparto del trasporto aereo. Bene anche le costruzioni. A Londra Rolls Royce per esempio quale costruttrice di motori per jet segna un aumento superiore al 30%, mentre a Parigi Airbus sale del 18%, superata solo da Vinci (+20%).

In Piazza Affari Leonardo cresce del 14%, seguita da Eni, Pirelli e Unicredit in aumento del 13%. Deboli invece Fineco, Amplifon e Inwit in calo di tre punti, con il gruppo farmaceutico Diasorin che cede il 13%. (ANSA).