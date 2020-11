Borsa Hong Kong apre a +1,73% con Biden

(ANSA) - PECHINO, 9 NOV - La Borsa di Hong Kong vola in avvio di seduta in scia alla vittoria riportata da Joe Biden alle elezioni presidenziali Usa: l'indice Hang Seng balza dell'1,73%, a 26.157,77 punti. In rialzo anche le Borse cinesi: l'indice Composite di Shanghai segna nelle prime battute un progresso dello 0,52%, a 3.329,43 punti, mentre quello di Shenzhen guadagna lo 0,55%, portandosi a quota 2.294,59.