Borsa: Europa festeggia con Biden

(ANSA) - MILANO, NOV 9 - Il rally dei mercati azionari, iniziato in Asia prosegue in Europa dove tutte le Borse aprono in rialzo. Londra festeggia la vittoria di Joe Biden alle presidenziali Usa guadagnando l'1,3%, Francoforte apre in progresso dell'1,87%, Parigi dell'1,53%, Milano dell'1,6 per cento.

La seduta è iniziata tra l'ottimismo degli investitori sulle prospettive che apre la presidenza di Joe Biden. "Il nuovo presidente dovrebbe portare politiche commerciali meno conflittuali e adottare un approccio più consensuale in patria e all'estero" commenta un analista di Barclays anche se resta qualche dubbio su un Congresso diviso. (ANSA).