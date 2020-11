Borsa: Europa conclude in rally, Parigi +7,5%

(ANSA) - MILANO, NOV 9 - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in chiarissimo aumento: dopo la comunicazione di Pfizer di avere dati dal 'suo' vaccino contro il Covid 19 di una copertura al 90% in fase 3, Parigi è stato il listino migliore tra i principali europei con una crescita finale del 7,5%. Francoforte ha chiuso in rialzo del 4,9% e Londra del 4,6%. (ANSA).