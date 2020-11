Borsa: Asia in rally con vittoria Biden

(ANSA) - MILANO, NOV 9 - Seduta record sulle Borse in Asia e si preannuncia una giornata positiva per tutte le piazze azionarie dopo che Joe Biden è stato dichiarato vincitore delle elezioni statunitensi. Più che il risultato i mercati apprezzano, spiegano gli operatori, che non ci siano ulteriori ritardi. Lo yuan e l'euro crescono insieme ai dollari australiani e neozelandesi mentre i titoli del Tesoro restano stabili e il petrolio recupera parte della flessione di venerdì.

Tokyo, in rialzo per la quinta seduta consecutiva, ha guadagnato il 2,12%, Hong Kong sale dell'1,13%, Shanghai dell'1,8% e Shenzen ha fatto un balzo del 2,25 per cento.

L'attenzione degli investitori torna ora alla ripresa economica globale e alla minaccia della pandemia. Tra gli appuntamenti da tenere d'occhio in settimana ci sono i colloqui sugli accordi commerciali della Brexit, giovedì il forum della Bce a cui partecipano anche il governatore della BOE Andrew Bailey e il presidente della Fed Jerome Powell e infine venerdì la riunione dei ministri delle finanze e i banchieri centrali del G20.

