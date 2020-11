Bonus pc: Mise, presto anche imprese e redditi più alti

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "Quello di oggi è un primo passo: arriveranno nei prossimi mesi i voucher per imprese e famiglie con Isee fino a 50 mila euro". Lo afferma in una nota il sottosegretario al Mise con delega alla Banda Ultra Larga, Gian Paolo Manzella, ricordando che da oggi i cittadini con un Isee sotto i 20.000 euro possono fare richiesta per ottenere un voucher da 500 euro per dotarsi di una connessione veloce ad internet e per l'acquisto di un pc o tablet.

"Il nostro obiettivo - prosegue - è lavorare all'avanzamento della banda ultralarga e, in parallelo, la sua penetrazione nel tessuto sociale e nella vita delle imprese. È un passaggio chiave per il futuro e dobbiamo portarlo avanti con grande determinazione". (ANSA).