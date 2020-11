A.Mittal: sindacati,governo decida o fermiamo impianti

(ANSA) - TARANTO, 09 NOV - "In assenza di un'apertura di un tavolo di trattativa che dia risposte definitive a migliaia di lavoratori saremo costretti ad intraprende forti azioni di lotta che potrebbero determinare seriamente il fermo degli impianti" dello stabilimento siderurgico di Taranto. Lo annunciano Fim, Fiom e Uilm sollecitando al governo la convocazione di "un tavolo di confronto che metta al centro, a partire dai lavoratori di Ilva in AS, la questione del lavoro, del salario e della prospettiva ambientale e industriale del sito di Taranto".

