Ristori: Castelli, misure anche per attività non chiuse

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - "Stiamo pensando, come Movimento 5 stelle a delle misure di ristoro anche per le attività che non sono chiuse per il lockdwon ma che hanno subito comunque cali di fatturato". Lo affermai il viceministro dell'economia Laura Castelli parlando a Radio24. "Dobbiamo pensare a misure mano a mano che si verificano le necessità" ha detto, sottolineando la differenza di situazione rispetto al precedente lockdown generalizzato. (ANSA).