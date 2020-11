Consumi:calo vendite al dettaglio a settembre,vola trimestre

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - A settembre le vendite al dettaglio sono diminuite rispetto ad agosto dello 0,8% in valore e dello 0,4% in volume. Lo rende noto l'Istat, precisando che su base tendenziale si registra invece un aumento delle vendite dell'1,3% in valore e dell'1,5% in volume.

Nel terzo trimestre 2020, le vendite registrano un aumento congiunturale del 13,9% in valore e del 13,7% in volume, grazie alla forte crescita dei beni non alimentari (+28,8% in valore e +27,4% in volume). In leggera flessione, invece, i beni alimentari (-0,7% in valore e -0,4% in volume). (ANSA).