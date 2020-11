Borsa:Europa rallenta in attesa di Wall Street, Milano -0,8%

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Le Borse europee rallentano in vista dell'avvio di Wall Street dove i future marciano in terreno negativo. Sui mercati pesa l'incertezza sull'esito del voto per le presidenziali in Usa. Resta alta l'attenzione sul fronte del coronavirus dopo i nuovi lockdown. Sul versante valutario è in rialzo l'euro sul dollaro a 1,1863 a Londra. Il petrolio prosegue in calo con il Wti sceso a 37,5 dollari al barile.

L'indice d'area stoxx 600 è in calo dello 0,6%. In rosso Francoforte (-1,1%), Parigi e Madrid (-0,9%), Milano (-0,8%) e Londra (-0,1%). Soffre il comparto delle compagnie aeree (-2%), insieme a l'hi-tech (-0,7%) e energia (-0,6%).

A Piazza Affari resta pesante Leonardo (-8%) insieme a Unicredit (-3,1%) e Atlantia (-2,9%). Male anche Eni (-1,4%) e Saipem (-0,9%). Resta sugli scudi Inwit (+5,2%), dopo i conti.

Vola Astaldi (+17%), con il completamento dell'acquisizione da parte di Webuild. (ANSA).