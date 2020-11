Borsa, Tokyo: apertura in lieve ribasso

(ANSA) - TOKYO, 6 NOV - La Borsa di Tokyo arretra dai massimi in due anni a inizio di seduta, malgrado l'accelerazione degli indici azionari statunitensi mentre aumenta l'incertezza sul risultato elettorale Usa a scrutinio ancora in corso negli stati in bilico. Il Nikkei segna una variazione negativa dello 0,19% a quota 24.058,67, cedendo 46 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si è andato rivalutando sul dollaro a 103,50 ed è stabile a 122,40 sull'euro.