Borsa: Europa prosegue in calo, Milano -0,4%

(ANSA) - MILANO, NOV 6 - Le Borse europee proseguono in calo mentre si guarda all'avvio di Wall Street dove i futures sono in netto calo. Sui mercati pesa l'incertezza sull'esito del voto negli Stati Uniti mentre resta alta l'attenzione sul fronte dei contagi da Coronavirus. Con i nuovi lockdown in molti Paesi la ripresa economica ha subito un forte rallentamento rispetto al rimbalzo dei mesi scorsi. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è rialzo a 1,1867.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,4%. In rosso Francoforte (-0,9%), Parigi (-0,6%), Madrid (-0,7%), Milano (-0,4%) e Londra (-0,1%). Sui listini pesano le compagnie aeree (-1,9%), l'hi tech (-0,8%) e l'energia (-0,3%).

A Piazza Affari resta in forte calo Leonardo (-7%). Male anche Unicredit (-2,6%) e Atlantia (-1,8%). Svetta in cima al listino Inwit (+6%). Bene Tenaris (+2,5%), Cnh (+2%) e Mps (+1,8%). (ANSA).