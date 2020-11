Borsa: Europa apre in calo con incertezze su voto Usa

(ANSA) - MILANO, NOV 6 - Le Borse europee aprono in calo in attesa dell'esito delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Sul Vecchio continente pesa la nuova ondata di contagi da Covid-19 e l'andamento dell'economia. Sul fronte valutario è in lieve aumento l'euro sul dollaro a 1,1837.

Avviano la seduta in calo Parigi (-0,4%), Francoforte (-0,29%) e Madrid (-0,55%). Piatta Londra (+0,01%). (ANSA).