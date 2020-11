Borsa: Asia chiude contrastata in attesa dell'esito voto Usa

(ANSA) - MILANO, NOV 6 - Le Borse asiatiche chiudono contrastate in attesa dell'esito del voto negli Stati Uniti.

Sullo sfondo restano le preoccupazioni per la nuova ondata di contagi da Covid-19. Fari puntati sull'andamento del dollaro e del prezzo del petrolio.

Tokyo accelera sul finale di seduta e termina la seduta in rialzo dello 0,91%, ai massimi dal 1991. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a 103,50, e a 122,30 sull'euro. A mercati ancora aperti è in rosso la Cina con Hong Kong (-0,1%), Shanghai (-0,3%) e Shenzhen (-0,8%). In rialzo Seul (+0,1%) e Mumbai (+0,9%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati della bilancia commerciale della Francia, la produzione industriale della Spagna e le vendite al dettaglio dell'Italia. Dagli Stati Uniti previsto l'indice del tasso di disoccupazione e quello dei salari. (ANSA).