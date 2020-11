Leonardo: due nuovi elicotteri per Life Link III in Usa

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Life Link III, operatore statunitense di elisoccorso basato nel Minnesota e nel Wisconsin, ha firmato un contratto per un elicottero AW169 e per un AW109 Trekker per missioni di trasporto medico d'urgenza. Lo comunica Leonardo spiegando che "la vendita porterà la flotta di elicotteri Leonardo di Life Link III a un totale di 14 unità e l'operatore sarà il primo ad utilizzare una flotta mista di AW119 IFR monomotore e AW109 Trekker".

Il contratto ha anche una valenza strategica sul mercato elicotteristico Usa perchè "segna l'ingresso dell'AW109 Trekker negli Stati Uniti per compiti EMS - Emergency Medical Service" mentre "accresce ulteriormente il successo dell'AW169 in questo mercato". (ANSA).