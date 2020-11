Generali: Sesana, welfare è strategico per crescita imprese

(ANSA) - MILANO, NOV 5 - "Siamo convinti che il welfare sia strategico per la crescita delle imprese e del Paese. Questo è ancor più vero oggi, alla luce del nuovo contesto che stiamo affrontando. Tutelare la salute e il benessere dei lavoratori è una delle chiavi per garantire la continuità dell'impresa". Così Marco Sesana, country manager e ceo di Generali Italia e global business lines, commentando l'iniziativa #InsiemeGeneriamoFiducia a proposito di "Attiva Welfare" nuova soluzione per la salute dei lavoratori e dei loro familiari, con copertura anche per il Covid 19. Per sostenere la continuità aziendale, viene aggiunto in una nota, prosegue inoltre il piano a supporto degli imprenditori con voucher di mensilità gratuite e sono già state erogate da inizio pandemia oltre 74.000 mensilità gratuite per turismo, commercio e ristorazione, artigiani e professionisti. (ANSA).