Borsa: Milano ottimista (+1,8%) con banche e petroliferi

(ANSA) - MILANO, NOV 5 - Prosegue ottimista Piazza Affari (+1,8%), in linea col resto d'Europa e con Wall Street, mentre negli Usa continua il conteggio dei voti per le presidenziali e l'Italia si prepara alle nuove restrizioni per il Covid 19.

In cima al listino principale resta Tenaris (+14%), che ha diffuso nella notte conti trimestrali migliori delle stime degli analisti, più caute Saipem (+0,6%) e Eni (+0,4%), col greggio che continua ad oscillare ed è in lieve rialzo (wti +0,3%) a 39,2 dollari al barile. Bene Cnh (+5,9%), nonostante i conti, e per le auto Fca (+2,6%). Tra le banche, con lo spread a 130, guadagni dopo i conti per Intesa (+3,2%), Unicredit (+0,5%), Banco Bpm e Mps (+0,4%). Meno in forma Bper (-0,5%). In rialzo nel lusso Moncler (+3,7%), su Atlantia (+3,6%), bene Stm (+3,6%) come il comparto. Tra i farmaceutici guadagna Diasorin (+2,8%).

In negativo Pirelli (-1,9%), la paytech delle banche Nexi (-1%) e utility quali Italgas e A2a (-0,4%). (ANSA).