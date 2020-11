Borsa: Milano accelera (+2%), spread giù a 129,5 punti

Accelera Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in rialzo del 2% a 19.745 punti. In calo a 129,7 punti lo spread tra Btp e Bund. Corrono Tenaris (+12,76%) dopo i conti trimestrali migliori delle stime degli analisti, Atlantia (+3,44%), Stm (+3,36%), in vista di maggiori forniture a Apple, Diasorin (+3,4%) e Moncler (+3,22%). Bene Intesa (+2,43%) all'indomani dei conti, che ha diffuso oggi Unicredit (+0,8%). Attesi quelli di Mps (+0l,36%), Banco Bpm (+1,25%) e Bper (+1,22%). (ANSA).