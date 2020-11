Borsa: Europa guadagna con auto e banche, in rialzo l'oro

(ANSA) - MILANO, NOV 5 - Migliorano le principali Borse europee, insieme a Wall Street, in ore in cui negli Usa prosegue il conteggio dei voti per le presidenziali, che al momento potrebbe avvantaggiare Biden e mentre in serata si attende la riunione della Fed, pur non essendo scontate mosse immediate, mentre la Boe ha incrementato lo stimolo monetario. La migliore è Madrid (+2,2%), seguita da Francoforte (+1,9%), Parigi (+1,3%) e Londra (+0,7%). Bene Milano (+1,9%), con lo spread a 130 alla vigilia di nuove misure restrittive per il Covid 19. In crescita l'oro (+1,6%) a 1.948 dollari al barile.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna l'1,2%,. Tra le auto le migliori sono Peugeot (+3,8%), Bmw (+3,3%) e Volkswagen (+3%). Tra i semiconduttori corrono Soitec (+5,7%) e Asml (+4,4%), in controtendenza Dialog (-4,4%) dopo i conti. Banche in maggioranza positive, a partire da SocGen (+4,5%) a Standard Chartered (+4,4%) e Banco Bilbao (+4,3%).

Male Ing (-6%), Commerzbank (-5,1%) e Lloyds (-2%). In rosso quasi tutti i petroliferi, come Bp (-3,4%) e Royal Dutch (-1,5%), con eccezioni come Neste Oyj (+2%), col greggio in discesa (wti -1,1%) a 38,7 dollari al barile, dopo una serie di oscillazioni. (ANSA).