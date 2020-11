Bankitalia:Franco, ripresa verrà da imprese, P.a le sostenga

La ripresa dopo la crisi Covid "verrà soprattutto dalle imprese" ma "servono capacità progettuali di sistema e pubbliche amministrazioni tecnicamente più forti che sostengano il processo". Lo afferma il direttore generale della Banca d'Italia Daniele Framco intervenendo alla giornata del credito dell'Anspc. Secondo Franco un tema centrale è la mancanza di investimenti che già non brillanti sono previsti in discesa per "carenza di domanda, incertezza e riduzione dei profitti". Anche per questo il sistema finanziario (bancario e non) dovrà sostenere "un processo intenso di riallocazione della produzione e degli investimenti". (ANSA).