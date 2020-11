Cambi: euro cala sul dollaro a 1,1633 in attesa esito voto

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Euro in calo sul dollaro in avvio dei mercati con la valuta americana che sale in attesa dell'esito del voto in Usa.La moneta unica europea passa di mano a 1,1633 a fronte del valore di 1,1706 di ieri sera. Sullo yen l'euro si apprezza a 122,04. (ANSA).