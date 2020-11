Borsa: Europa segue Wall street, Milano chiude a +1,9%

(ANSA) - MILANO, NOV 4 - Seduta ampiamente positiva per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell'1,96% a 19.358 punti, con i mercati azionari del Vecchio continente in forte rialzo sulla scia di Wall street.

Parigi ha chiuso in aumento del 2,4%, Francoforte in crescita dell'1,9% e Londra dell'1,6%. Più cauta Madrid (+0,4%) appesantita da alcuni titoli bancari. (ANSA).