Borsa: Europa gira in rialzo, occhi a Usa

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Le Borse europee cancellano le perdite di inizio seduta e l'indice Stoxx Europe 600 sale dello 0,2 per cento. Sanità, cibo e bevande attirano gli acquisti mentre i settori ciclici come banche, minerari ed energia scendono.

Il testa a testa Trump-Biden continua a contribuire alla volatilità sui mercati. Londra sale dello 0,39%, Parigi dello 0,6%, Francoforte dello 0,39%, Milano dello 0,19 per cento. Solo Madrid resta indietro. (ANSA).