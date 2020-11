Borsa: Europa allunga il passo, future Usa in recupero

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Le Borse europee allungano il passo in attesa dell'apertura di Wall Street con i future Usa in recupero (Dow Jones+ 0,3%, S&P 500 +1,2%, Nasdaq +2,8%). Lo stoxx 600, l'indice paneuropeo, guadagna quasi un punto percentuale con la spinta di titoli legati alla farmaceutica, informatica e industriali. Tra le singole Piazze, Parigi è in testa (+1,2%), a stretto giro Londra (+0,92%), Francoforte (+0,84%), Milano (+0,87%), quest'ultima con le evidenze di Nexi , Diasorin, Leonardo. Lo spread tra btp e bund è sotto i 134 punti. (ANSA).