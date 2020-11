Borsa: Asia volatile aspettando elezioni americane

(ANSA) - MILANO, NOV 4 - L'attenzione dei mercati è tutta concentrata sulle elezioni presidenziali statunitensi. "Se Trump dovesse essere rieletto, ci sarà un rischio ridotto di regolamentazione non solo per le società tecnologiche, ma per le società energetiche e finanziarie" scommette Shogo Maekawa, strategist di JPMorgan Asset Management a Tokyo, dove l'indice di riferimento ha guadagnato l'1,7 per cento.

Una seduta ad alta volatilità che ha visto la Borsa cinese oscillare e poi portarsi in rialzo (Shangai +0,19%, Shenzhen +0,3%) mentre Hong Kong resta cautamente sulla parità (+0,05%).

