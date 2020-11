Cnh: Fpt e Iveco con Snam per decarbonizzazione trasporti

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Fpt Industrial e Iveco, i due brand di Cnh Industrial che progettano e producono rispettivamente motori e veicoli industriali e speciali, hanno firmato con Snam un memorandum d'intesa per una cooperazione tecnologica e commerciale al fine di contribuire alla decarbonizzazione del settore dei trasporti a livello italiano e internazionale attraverso lo sviluppo della biomobilità (gas naturale e biometano) e dell'idrogeno. L'accordo prevede l'avvio di una collaborazione tra i tre partner - attivi lungo tutta la filiera, dai motori (con Fpt Industrial) ai veicoli commerciali (Iveco) fino all'infrastruttura di distribuzione e i servizi (Snam, attraverso Snam4Mobility) - per promuovere il ruolo centrale della mobilità a gas naturale e a idrogeno, anche attraverso modelli di business innovativi finalizzati all'offerta di soluzioni end-to-end per veicoli commerciali leggeri, pesanti e autobus. L'obiettivo è sviluppare offerte di mobilità sostenibile integrata utili a favorire l'ulteriore diffusione dei veicoli a trazione alternativa, condividendo la strategia per uno sviluppo sinergico tra il parco circolante e la rete di distribuzione. La collaborazione si focalizzerà anche sulla redazione di studi volti alla progettazione e sperimentazione di infrastrutture, tecnologie e soluzioni di rifornimento innovative per le flotte e i clienti professionali.

Fpt Industrial, Iveco e Snam, inoltre, intendono collaborare su progetti di mobilità sostenibile nell'ambito degli autobus per il trasporto pubblico locale e dei veicoli destinati ai servizi di pubblica utilità. (ANSA).