Borsa: Milano sempre prima in Europa dopo Wall Street, +2,6%

(ANSA) - MILANO, NOV 3 - Piazza Affari si conferma in testa alle principali borse europee (Ftse Mib +2,6%), che guadagnano in media poco più dell 2% sulla scia dell'andamento degli indici Usa. Tra i titoli più in evidenza Ferrari (+6%), seguita da Leonardo (+5%), Cnh (+4,7%), che ha siglato un accordo con Snam (+0,56%) per l'alimentazione a gas dei veicoli pesanti e commerciali. Sugli scudi Pirelli (+4,4%) e Saipem (+3,94%), favorita dal rimbalzo del greggio insieme ad Eni (+1,3%). Pochi i segni meno limitati a Prysmian (-0,79%) ed Hera (-0,22%). In lice Unicredit (+3,6%), Intesa (+3,45%) e Mediobanca (+3,33%) con lo spread in rialzo a 135,1 punti. (ANSA).