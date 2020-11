Borsa: Europa allunga subito passo, Milano sale dell'1,8%

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - La Borsa di Milano allunga da subito il passo con l'Europa nel giorno delle presidenziali negli Usa. ll Ftse Mib sale dell'1,8% a 18.700 punti. Londra guadagna l'1,57%. Francoforte l'1,4%, Parigi l'1,47%.

A Piazza Affari slancio di Saipem (+4,6%), Atlantia (+3,9%), Cnh (+3,5%). Bene tra gli altri anche Tenaris (+3,61%), Leonardo (+3,18%) Nexi (+2,45%) con il buy di Equita mentre la paytech, dopo l'operazione con Sia, tratta in esclusiva la fusione con la danese Nets. In evidenza anche Mps (+2,41%) a lavoro sugli accantonamenti per i rischi legali e a cascata sull'aumento di capitale. (ANSA).