Borsa: Asia in rialzo, attesa per presidenziali Usa

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Borse di Asia e Pacifico in rialzo sull'attesa delle presidenziali negli Stati Uniti. Corrono Hong Kong (+2%), Seul (+1,8%), Sydney (+1,9%), quest'ultima con la banca centrale australiana che ha ridotto il tasso ufficiale di interesse dallo 0,25% a un minimo record di 0,1% e ha annunciato una serie di altre misure di politica monetaria, per aiutare l'economia nazionale a riprendersi dalla recessione causata dalla pandemia di coronavirus. Buon passo anche per Shenzhen (+1,43%) e Shanghai (+1,42%) mentre Tokyo è chiusa per festività.

Positivi anche i future sull'Europa e Wall Street con il mercato al centro di una forte volatilità. Pochi i macro in calendario con sotto la lente la sfida Trump-Biden. Nel Vecchio Continente prevista la riunione dell'Eurogruppo e dagli Stati Uniti gli ordinativi alle fabbriche. (ANSA).