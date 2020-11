Mps: stop a rialzo in Piazza Affari (+11% teorico), oggi Cda

(ANSA) - MILANO, NOV 2 - Mps è stata congelata al rialzo in Piazza Affari (+11,4% teorico) dopo uno sprint iniziale che ha visto salite il titolo fino al 6%. Per oggi è convocato un Cda straordinario che dovrebbe decidere su un possibile aumento di capitale, visto come passaggio necessario per una aggregazione.

Tra i nomi che si fanno quello di Unicredit (+1,83%). (ANSA).